В Забайкалье задерживаются поезда

На перегоне Чичатка - Жанна ЗабЖД с рельсов сошли 20 вагонов с углем





В Забайкалье накануне в 16:50 мск на перегоне Чичатка - Жанна Забайкальской железной дороги произошел сход с рельсов 20 вагонов грузового поезда № 9694 (груз – уголь). Одиннадцать вагонов опрокинулись. В результате схода нарушен габарит соседнего пути, повреждено четыре опоры контактной сети, 700 метров четного и 100 метров нечетного пути.



Движение по дороге было временно приостановлено в обоих направлениях. Сегодня в 3:25 московского времени движение по одному пути восстановлено.



В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Экологическая угроза окружающей среде отсутствует. Задержан один пассажирский поезд №61 сообщением Владивосток – Москва. Время задержки 2 часа 43 минуты.



На место схода выезжали восстановительные поезда со станции Могоча и Ерофей Павлович. Причины произошедшего устанавливаются.



На месте работает комиссия ОАО «РЖД», создан оперативный штаб. Проводится доследственная проверка и проверка соблюдения законодательства о безопасности движения. Ход проверок находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, сообщили в ее пресс-службе.



Фото: old-visual.rzd.ru

