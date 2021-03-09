Пенсионерка из Бурятии попросила взыскать алименты с родителей своей внучки



Они оставили свою дочь бабушке почти 10 лет назад и забыли о судьбе девочки



Детский омбудсмен Наталья Ганькина рассказала в социальных сетях о том, что к ней обратилась пожилая жительница Кяхтинского района по вопросу воспитания и содержания 13-летней внучки. Выяснилось, что родители школьницы не принимают участие в воспитании, не помогают материально и никаким образом не интересуются жизнью ребенка.



- Девочка в течение 10 лет проживает с бабушкой. Судом оснований для лишения родителей родительских прав в отношении девочки не установлено.



Учитывая, что единственным источником дохода заявителя является пенсия, а родители не помогают финансово своей дочке, бабушке оказано содействие в назначении через Адвокатскую палату Бурятия адвоката. В рамках оказания бесплатной юридической помощи адвокатом в суд предъявлено заявление о взыскании с родителей алиментов на содержание ребенка, - рассказала Наталья Ганькина.



фото: pixabay.com