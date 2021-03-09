В аэропорту Улан-Удэ хотят установить композицию, отражающую дух региона

Она должна быть больше, чем «просто скульптура», говорят чиновники





В Улан-Удэ объявлен конкурс на лучший эскиз скульптурной композиции на территории аэропорта «Байкал». В нем могут принять участие проектные организации, творческие коллективы и единоличные авторы. Об этом рассказал начальник отдела городского дизайна Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Даши Анчиров.

– Международный аэропорт «Байкал» на территории Улан-Удэ имеет огромное экономическое, социальное и культурное значение для региона. От того, каким будет первое впечатление, зависит и душевный настрой гостей. Важно, чтобы в новом ансамбле комплекса современного терминала аэропорта имелась монументально-художественная доминанта. Это может быть декоративная скульптурная композиция, либо пластический арт-объект, который больше, чем «просто скульптура», – сообщил Даши Анчиров.Победитель получит приз – 200 тысяч рублей и возможность заключения с ним договора на изготовление и установку композиции. За второе место предусмотрен приз – 100 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч. Работы должны включать в себя модель скульптурной композиции, выполненную в мягком материале, высотой не более 75 см, альбом формата А3, планшет размером 140×100 см и электронную версию конкурсной работы.Для непредвзятой оценки все конкурсные работы будут представлены под индивидуальным шифром из любых двух кириллических букв и трех арабских цифр.– Это будет значимый монумент для республики. Перед организаторами стоит серьезная задача – отобрать достойную композицию. Необходимо отразить дух региона, глубоко прочувствовать. Это должен особенный художественный образ, отражающий духовную силу живущего в республике народа и его уникальную историю, – отметил председатель Союза художников Бурятии Евгений Болсобоев.Прием заявок и конкурсных работ пройдет с 4 по 14 мая включительно с 13-00 до 17-00 (кроме нерабочих и праздничных дней) по адресу: Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет 503.28 мая состоится итоговое заседание конкурсной комиссии для проведения вскрытия конвертов и объявление победителей и призеров.Улан-удэнцы смогут увидеть конкурсные работы с 17 по 27 мая в Музее истории города на специальной выставке.Напомним, решение о проведении конкурса на лучший эскиз скульптурной композиции было принято на заседании Архитектурного совета при главе Бурятии в июле 2020 года при рассмотрении проекта строительства нового аэровокзального комплекса на территории аэропорта «Байкал».Фото: мэрия Улан-Удэ