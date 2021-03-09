В Монголии стартовала массовая вакцинация от COVID-19

Уже к 1 июля соседняя страна планирует провести масштабную иммунизацию около 2 миллионов своих взрослых граждан



В Монголии сегодня начинается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Сэрээжавын Энхболд, сообщает



«В марте в первую очередь от коронавируса будут привиты 508 тысяч человек и еще 500 тысяч в апреле. Тщательный план вакцинации составлен, и 9 марта 15 800 человек получат первую дозу вакцины. В частности, сотрудники электрораспределительной станции Улан-Батора, госкомпаний коммунальных услуг, жилищных услуг и очистительных сооружений, а также Главного управления пограничной охраны и Университета внутренних дел. С 10 марта первую инъекцию от коронавируса также получат работники торгово-сервисных организаций, а с 11 марта учителя и сотрудники образовательных учреждений и т.д», - рассказал министр.



К 1 июля Монголия планирует провести масштабную иммунизацию около 2 миллионов взрослых граждан, отметил вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан на очередном заседании Государственной чрезвычайной комиссии. В этом контексте вице-премьер в своем подчеркнул: «Согласно плану, миллион взрослых граждан, живущих и работающих в Улан-Баторе, будут привиты от коронавируса в марте и апреле, а жители регионов - в мае и июне».



Первоначально вакцинацию будут проходить 40 000 водителей торговых и обслуживающих предприятий, 1 000 водителей общественного транспорта и 400 официально лицензированных водителей такси. Также будут привлечены к вакцинации учителя и сотрудники общеобразовательных средних школ. Это связано с тем, что правительство Монголии, планирует открыть школы с 1 апреля. Сейчас в монгольской столице насчитывается 45 000 работников сферы образования и 25 000 - в регионах.



В настоящее время в Монголии 13200 человек уже получили прививку от коронавируса.



Общая численность населения Монголии составляет сейчас около 3,35 миллиона человек.



Фото: montsame.mn

В Монголии сегодня начинается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Сэрээжавын Энхболд, сообщает МОНЦАМЭ «В марте в первую очередь от коронавируса будут привиты 508 тысяч человек и еще 500 тысяч в апреле. Тщательный план вакцинации составлен, и 9 марта 15 800 человек получат первую дозу вакцины. В частности, сотрудники электрораспределительной станции Улан-Батора, госкомпаний коммунальных услуг, жилищных услуг и очистительных сооружений, а также Главного управления пограничной охраны и Университета внутренних дел. С 10 марта первую инъекцию от коронавируса также получат работники торгово-сервисных организаций, а с 11 марта учителя и сотрудники образовательных учреждений и т.д», - рассказал министр.К 1 июля Монголия планирует провести масштабную иммунизацию около 2 миллионов взрослых граждан, отметил вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан на очередном заседании Государственной чрезвычайной комиссии. В этом контексте вице-премьер в своем подчеркнул: «Согласно плану, миллион взрослых граждан, живущих и работающих в Улан-Баторе, будут привиты от коронавируса в марте и апреле, а жители регионов - в мае и июне».Первоначально вакцинацию будут проходить 40 000 водителей торговых и обслуживающих предприятий, 1 000 водителей общественного транспорта и 400 официально лицензированных водителей такси. Также будут привлечены к вакцинации учителя и сотрудники общеобразовательных средних школ. Это связано с тем, что правительство Монголии, планирует открыть школы с 1 апреля. Сейчас в монгольской столице насчитывается 45 000 работников сферы образования и 25 000 - в регионах.В настоящее время в Монголии 13200 человек уже получили прививку от коронавируса.Общая численность населения Монголии составляет сейчас около 3,35 миллиона человек.Фото: montsame.mn