Жителям Улан-Удэ позволят сфотографироваться с муляжами еды

Это, наверное, поднимет настроение граждан в условиях кризиса

В условиях роста цен, эпидемии коронавирусной инфекции и прочих неурядиц, которые обрушились на жителей Улан-Удэ, городские власти делают все, чтобы развеселить людей, отвлечь от тягостной реальности.

14 марта (воскресенье) на площади Советов в самом центре города пройдут народные гуляния под девизом «Гуляй, широкая масленица» (с 13 часов).

Одной из «изюминок» весеннего праздника можно назвать несколько красочных фотозон, которые «раскидают» по площади. Люди смогут представить себя в самых разных образах, одев костюмы прошлой эпохи, и сфотографироваться.

Самая оптимистичная, пожалуй, это «Царский дворец». Организаторы гуляний установят пиршественный стол, ломящийся от всевозможных яств, а также два трона фотографирующихся (изображающих царя и царицу).

«Угощения будут бутафорскими – муляжи», - говорят организаторы.

Будет также фотозона «Трактир», «Конюшня» (установят телегу с сеном, хомут, уздечки, вилы, грабли и другую атрибутику).

А в зоне «Русская изба» откроется возможность облачиться в костюм русского крестьянина - кафтан, шапку, подпоясаться веревкой. Костюм ли это крепостного крестьянина или нет - сказать сложно. Думаем, в России тех времен между одеждой этих двух категорий крестьян не было значительных различий. Кроме того, в фотозоне «Емелина печь» желающие смогут сфотографироваться в образах Емели и царевны-Несмеяны.

«Костюмы можно будет надеть бесплатно. Фотографироваться - на свои фотоаппараты», - поясняют организаторы.

В праздничном представлении примут участие около 250 певцов, танцоров, массовиков-затейников, аниматоров и т. д.

Всю площадь разделят на три тематических участка.

Участок под названием «Сказочный» будет находиться со стороны Главпочтамта и здания, в котором размещаются важнейшие республиканские органы власти. Почему «сказочный» сегмент гуляний расположили именно с этой стороны, не совсем ясно, но так было решено…

Здесь покажут постановки по мотивам русских народных сказок, пройдут игровые программы, конкурсы с призами.

Близ памятника Ленину расположится вторая - главная праздничная зона.

На большой сцене перед зрителями выступят театр народного танца «Забава», казачий ансамбль «Станица», народный ансамбль «Байкальские зори», «Семейские янтари», бурятские творческие коллективы. Состоятся традиционные масленичные забавы, игры – перетягивание каната, поедание блинов, поднимание гири, бой мешками и др. Организуют лавки мастеров, где можно будет купить сувениры. Конечно, на праздничной площади планируется обустроить точки общественного питания.

Другой конец площади займет «Молодежная» зона. Здесь выступят эстрадные исполнители Бурятии Тимур Болотов, Ирина Шагдурова, Валико Гаспарян, группа «Лаккитон», Сергей Плотников и многие другие. Молодежь познакомят с традициями Масленицы.

За участие в конкурсах на игровых площадках будут выдавать жетоны в виде блинов.

Участники, набравшие определенное количество жетонов, получат призовую медаль и будет приглашены для участия в соревновании за главный приз - беспроводную «умную» колонку «Сяоми» со встроенным голосовым помощником «Алиса». Управляется колонка голосом человека.

Завершится народное гуляние в 15:45 торжественным сожжением на площади чучела Масленицы.



фото: "Номер один"