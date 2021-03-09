В Забайкалье найдена потерявшаяся в Улан-Удэ девушка

Она пропала еще 20 декабря, но с ней все в порядке





Сотрудники полиции нашли 16-летнюю Снежану Деревцову, которая 20 декабря ушла из дома по улице Буйко Улан-Удэ. Девушка находилась в Забайкальском крае у родственников, сообщили в МВД по Бурятии.



Сотрудники ПДН провели с девушкой профилактическую беседу. Несовершеннолетняя помещена в социальное учреждение. С ней все в порядке.



Фото: «Номер один»



