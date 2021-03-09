В Улан-Удэ прокуратура проверяет причины задержки двух московских авиарейсов

Вовремя в столицу России не попали пассажиры авиакомпаний «Победа» и S7



Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сегодняшними задержками двух авиарейсов - компаний «Победа» и S7, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Прокуратура установит причины задержки рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов. А также - даст оценку исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.



Ход проверки контролируется Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой, отметили в ней.



Как сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитриев Гармаев, за пассажирами S7 в 17:15 прибыл запасной борт с Камчатки, а вот пассажиров «Победы» повезли ночевать в отель. Запасной борт лоукостера будет только завтра утром. Авиакомпании, согласно федеральным правилам, должны были кормить и поить людей в течение дня. «Вода, еда – все есть», - отмечал Дмитрий Гармаев.



Фото: airportbaikal.ru

