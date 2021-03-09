В Улан-Удэ завершат строительство проблемного дома в 105-м микрорайоне

Республиканский фонд поддержки дольщиков берется за семилетний долгострой



В Бурятии Республиканский фонд поддержки дольщиков завершит строительство проблемного дома, расположенного в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, сообщили в минстрое республики.



С 2014 года дольщики ждут, когда получат свои квартиры. Благодаря решению правительства республики достроить дом за счет средств федерального и республиканского бюджетов, механизм был запущен. В июле 2020 года в Арбитражный суд Бурятии было подано заявление о банкротстве застройщика ООО «Домстройкомплект». В этом же месяце его признали банкротом.



Сбор и подготовка документов конкурсным управляющим, принятие решения наблюдательного совета публично-правовой компании, принятое в декабре 2020 года, оглашение решения Арбитражного суда о передаче прав застройщика региональному фонду – это лишь первые шаги к началу строительства. Теперь необходимо согласовать с федеральным фондом размер требований конкурсного управляющего, в случае согласования (то есть получения положительного ответа), публично-правовая компания перечислит денежные средства в адрес конкурсного управляющего. В свою очередь, конкурсный управляющий передаст под застройку земельный участок, что позволит региональному фонду приступить к завершению строительства проблемного объекта.



Напомним, что это уже второй объект, который должен достроить фонд. В январе 2021 года Республиканскому фонду поддержки дольщиков уже переданы права застройщика на объект незавершенного строительства в 140а квартале Улан-Удэ (в составе 5 домов) от ЖСК «Новосел».



Фото: «Номер один»



