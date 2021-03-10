Бомба как украшение

В хозяйстве все сгодится. А что? Не пропадать же добру!

Вот, например, нашел ты авиабомбу – так ведь из нее прекрасный бачок для воды на даче получится. И это не анекдот, а совершенно реальная ситуация в совершенно реальном Гусиноозерске.Обыденная для нашей страны история случилась недавно в Гусиноозерске. Один из местных заприметил во дворе у знакомого настоящую авиабомбу.- За забором частного дома в Гусиноозерске заметил бомбу. Зашел внутрь, хозяйка сказала: «Муж приволок с полигона и установил во дворе в качестве малой архитектурной формы», - написал очевидец в Сети.Скорые на руку пользователи интернета по номерам на корпусе вычислили, что это имитирующая авиабомба, с помощью которой отрабатывалась точность авиаударов.- По слова бывшего военного, после учений люди собирали эти бомбы, подваривали сваркой и использовали в качестве баков для воды на дачах, - поделился один из юзеров.В принципе, ничего нового. Несколько лет назад, например, на «Авито» продавался купол транспортно-пускового контейнера (ТПК) межконтинентальной ядерной ракеты, использовавшийся как баня. Мы ведь люди мирные - оружие превращаем в полезные по хозяйству вещи. И чего нас в мире так побаиваются?