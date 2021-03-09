В Приангарье нашлось свое «Сотниково»

В соседней области передается в суд уголовное дело чиновников и бизнесменов, обманувших с жильем детей-сирот



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы Тайшетского городского поселения, бывшего первого заместителя главы Тайшетского городского поселения, бывшего начальника жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области и двух бывших генеральных директоров ООО «Бирюсапромстрой».



В зависимости от роли каждого они обвиняются в «превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий», «мошенничестве в особо крупном размере», «выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



По версии следствия, этими лицами были грубо нарушены нормы действующего законодательства при проведении аукционов, заключении государственных контрактов, выдаче разрешительной документации, проектировании и строительстве домов для детей–сирот по улице Транспортная города Тайшета в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014-2018 годы». Эти действия повлекли приемку работ и введение в эксплуатацию домов, фактически находящихся в аварийном состоянии, и хищение денежных средств в особо крупном размере.



По уголовному делу проведено большое количество различных судебных экспертиз, в числе которых почерковедческие, инженерно-геологические, технико-криминалистическая, строительно-техническая и другие. Кроме того, проведены лабораторные исследования грунтов и бетона. Объем уголовного дела составил 82 тома.



С целью возмещения причиненного ущерба в порядке статьи 115 УПК РФ следствием наложен арест на имущество обвиняемых более чем на 40 миллионов рублей.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тайшетский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.





Фото: pixabay.com

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы Тайшетского городского поселения, бывшего первого заместителя главы Тайшетского городского поселения, бывшего начальника жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области и двух бывших генеральных директоров ООО «Бирюсапромстрой».В зависимости от роли каждого они обвиняются в «превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий», «мошенничестве в особо крупном размере», «выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.По версии следствия, этими лицами были грубо нарушены нормы действующего законодательства при проведении аукционов, заключении государственных контрактов, выдаче разрешительной документации, проектировании и строительстве домов для детей–сирот по улице Транспортная города Тайшета в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014-2018 годы». Эти действия повлекли приемку работ и введение в эксплуатацию домов, фактически находящихся в аварийном состоянии, и хищение денежных средств в особо крупном размере.По уголовному делу проведено большое количество различных судебных экспертиз, в числе которых почерковедческие, инженерно-геологические, технико-криминалистическая, строительно-техническая и другие. Кроме того, проведены лабораторные исследования грунтов и бетона. Объем уголовного дела составил 82 тома.С целью возмещения причиненного ущерба в порядке статьи 115 УПК РФ следствием наложен арест на имущество обвиняемых более чем на 40 миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тайшетский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Как рассказывал «Номер один» , в Бурятии все еще продолжается рассмотрение уголовного дела о строительстве некачественного жилья для детей-сирот в поселке Сотниково. На скамье подсудимых оказались застройщик Сергей Домшоев, экс-замминистра по строительству Сергей Рыбальченко, бывший глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов и чиновники администрации Булат Иванов и Зоригто Мижитов. Однако неприятным моментом для пострадавших может стать то, что даже если будет доказана вина фигурантов в строительстве и передаче некачественного жилья, новые квартиры сироты могут и не получить.Фото: pixabay.com