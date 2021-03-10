10.03.2021
Житель Бурятии после 18 лет тюрьмы вспомнил, что его плохо содержали

Житель Бурятии после 18 лет тюрьмы вспомнил, что его плохо содержали

Он попытался взыскать компенсацию, но неудачно

Житель Бурятии, отбывающий пожизненный срок, обратился в суд с иском к Российской Федерации в лице Министерства финансов, потребовав взыскать в счет возмещения вреда по 250 тыс. рублей за каждый календарный год содержания в ненадлежаших условиях.

Из иска следовало, что в камере СИЗО, где мужчина содержался в 2002 году, не было дневного света, питьевой воды, не хватало спальных мест. Камера не проветривалась из-за отсутствия вытяжки и отдушины, отсутствовало горячее водоснабжение, не выдавалось постельное белье и гигиенические наборы, не было радиоточки и библиотеки. Бетонные полы не были окрашены, не имели напольных покрытий, что способствовало простудным заболеваниям. Освещение камеры осуществлялось двумя лампочками накаливания, что привело к ухудшению зрения. Кроме того, он подвергался насилию со стороны сотрудников изолятора.

Советский районный суд Улан-Удэ, куда обратился заключенный, отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на отсутствие доказательств, подтверждающих его доводы. Но зек не отчаялся и подал жалобу в Верховный суд Бурятии.

Но и там его доводы отклонили, усмотревшего в бездействии мужчины, обратившегося в суд через 18 лет после указанных им событий, признаки злоупотребления правом.

«Истец, имея возможность осуществить защиту своих прав, на протяжении длительного времени с иском не обращался, что привело к невозможности исследования судом указанных им обстоятельств вследствие уничтожения документов, журналов, иных письменных доказательств, которые могли бы подтвердить или опровергнуть юридически значимые обстоятельства. Кроме того, судебная коллегия пришла к выводу о том, что в материалах дела отсутствуют достаточные и достоверные доказательства, в безусловном порядке подтверждающие, что истцу причинялись лишения и страдания в более высокой степени, чем уровень страданий, который неизбежен при лишении свободы», - сообщили в пресс-службе Верховного суда РБ.

Суд апелляционной инстанции также обратил внимание, что здоровье и благополучие заключенного были гарантированы с учетом практических требований режима содержания, о чем свидетельствуют отсутствие жалоб от него на состояние здоровья в период нахождения в СИЗО.

«При осмотре врачом ухудшения зрения истца вопреки доводам жалобы не установлено, изменения качества его зрения физиологичны и соответствует возрасту», - отметили в ВС РБ.

Фото: «Номер один»
колония
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