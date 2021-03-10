Житель Бурятии после 18 лет тюрьмы вспомнил, что его плохо содержали

Он попытался взыскать компенсацию, но неудачно





Житель Бурятии, отбывающий пожизненный срок, обратился в суд с иском к Российской Федерации в лице Министерства финансов, потребовав взыскать в счет возмещения вреда по 250 тыс. рублей за каждый календарный год содержания в ненадлежаших условиях.

Из иска следовало, что в камере СИЗО, где мужчина содержался в 2002 году, не было дневного света, питьевой воды, не хватало спальных мест. Камера не проветривалась из-за отсутствия вытяжки и отдушины, отсутствовало горячее водоснабжение, не выдавалось постельное белье и гигиенические наборы, не было радиоточки и библиотеки. Бетонные полы не были окрашены, не имели напольных покрытий, что способствовало простудным заболеваниям. Освещение камеры осуществлялось двумя лампочками накаливания, что привело к ухудшению зрения. Кроме того, он подвергался насилию со стороны сотрудников изолятора.Советский районный суд Улан-Удэ, куда обратился заключенный, отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на отсутствие доказательств, подтверждающих его доводы. Но зек не отчаялся и подал жалобу в Верховный суд Бурятии.Но и там его доводы отклонили, усмотревшего в бездействии мужчины, обратившегося в суд через 18 лет после указанных им событий, признаки злоупотребления правом.«Истец, имея возможность осуществить защиту своих прав, на протяжении длительного времени с иском не обращался, что привело к невозможности исследования судом указанных им обстоятельств вследствие уничтожения документов, журналов, иных письменных доказательств, которые могли бы подтвердить или опровергнуть юридически значимые обстоятельства. Кроме того, судебная коллегия пришла к выводу о том, что в материалах дела отсутствуют достаточные и достоверные доказательства, в безусловном порядке подтверждающие, что истцу причинялись лишения и страдания в более высокой степени, чем уровень страданий, который неизбежен при лишении свободы», - сообщили в пресс-службе Верховного суда РБ.Суд апелляционной инстанции также обратил внимание, что здоровье и благополучие заключенного были гарантированы с учетом практических требований режима содержания, о чем свидетельствуют отсутствие жалоб от него на состояние здоровья в период нахождения в СИЗО.«При осмотре врачом ухудшения зрения истца вопреки доводам жалобы не установлено, изменения качества его зрения физиологичны и соответствует возрасту», - отметили в ВС РБ.Фото: «Номер один»