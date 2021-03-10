Маршрут Улан-Удэ-Ошурково возобновляется

Еще одну попытку его «реанимации» предпримет «Кабанскавто»
В Бурятии сегодня возобновляет перевозки автобусный маршрут от Улан-Удэ до пригородного села Ошурково № 131, работу которого дал поручение в кротчайшие сроки нормализовать глава региона Алексей Цыденов, сообщили в минтрансе республики.
Накануне ведомство провело переговоры с двумя перевозчиками. Один из них -ООО «Кабанскавто» - подало заявление на выдачу временного свидетельства для пассажирских перевозок. С 10 по 14 марта перевозчик выйдет в рейс по сокращенному расписанию, согласованному с инициативной группой жителей села. Планируется, что с 15 марта перевозки будут осуществляться по измененному расписанию с учетом сложившегося пассажиропотока и пожеланий жителей Ошурково.
С 10 по 14 марта автобусы выйдут в рейс по сокращенному расписанию, согласованному с жителями села Ошурково. Расписание будет распространено в группах вайбер «Маршрут Ошурково» и других. Стоимость проезда по маршруту № 131 составит 35 рублей.
С 15 марта, планируется, что перевозки будут осуществляться по измененному расписанию с учетом сложившегося пассажиропотока и пожеланий жителей. Ошурково. Информация также будет доведена до жителей села.
Напомним, что 8 февраля перевозчик «Меридиан» не вышел на рейс по маршруту № 131 Улан-Удэ-Ошурково. Перевозчик не обращался в минтранс Бурятии и не сообщал о намерении прекратить перевозки. В оперативном порядке для бесперебойной перевозки жителей Ошурково Минтранс Бурятии провел переговоры с другим перевозчиком - ООО «Транзит» о перевозке жителей села Ошурково межмуниципальными маршрутами №155 Улан-Удэ – Еловка и №348 Улан-Удэ – Ильинка. В результате, расписание этих маршрутов изменили и приблизили к расписанию 131 маршрута.
Расписание маршрута №131 с 10 по 14 марта:
Отправление из Ошурково: 06.15, 09.40, 12.40, 17.10, 20.00 (до остановки «КПП»).
Отправление из Улан-Удэ: 09.00, 11.45, 16.25, 19.10
Фото: egov-buryatia.ru/mintrans
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