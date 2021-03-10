10.03.2021
В Бурятии за сутки COVID-19 заболели 87 человек, выздоровели - 118

В Бурятии за сутки COVID-19 заболели 87 человек, выздоровели - 118

В стационарах находятся 699 пациентов, еще 817 проходят амбулаторное лечение  

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 34 718. Это на 87 случаев больше, чем было во вторник, 54% (18 394) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.Всего умер от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией  732 человека,  двое -  за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 87 новых случаев коронавируса: 71 человек  обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 3 203 человека.

В стационарах получают лечение 699 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 505. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 46), на ИВЛ 31 пациент (из них старше 65 – 14), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.

Амбулаторное лечение проходят 817 пациентов с COVID-19, наблюдается 106 человек.

Всего выздоровели от коронавируса 32 470 (+118) человек.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 049 коек, занято – 699, свободно – 350 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,6%.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1028 человек, с нарастающим итогом – 863 129 человек.

Фото: pixabay.com

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