Биологи ИГУ приступили к созданию биополимерного пластика

До конца года ученые планируют изготовить первый экологически безопасный стаканчик из этого материала



Молодые ученые НИИ биологии Иркутского государственного университета приступили к созданию биополимерного пластика, который призван заменить синтетический, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



В отличие от последнего биопластик не загрязняет окружающую среду, а служит пищей для микроорганизмов и удобрением для растений. Уже получены первые образцы такого материала, и до конца года ученые планируют изготовить первый экологически безопасный стаканчик из биопластика.



«Сегодня молодые ученые НИИ биологии Иркутского государственного университета работают над решением многих экологических проблем, оставленных нам в наследство. Нам нужно исправить ошибки прошлой жизнедеятельности человека на Байкале. И правительство Иркутской области намерено использовать научный потенциал института при реализации экологических проектов и программ», – сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев посетивший институт.



Вместе с ним с работой института ознакомились представители ООН. Игорь Кобзев выразил уверенность, что молодые ученые НИИ биологии ИГУ будут вовлечены в научную среду ООН по направлению, связанному с сохранением озера Байкал. При поддержке регионального правительства исследования решено проводить в таких точках, как Байкальск, Листвянка, Большое Голоустное и остров Ольхон.



НИИ биологии ИГУ создан в 1923 году, став первым научным учреждением, специализирующемся на изучении экосистемы озера Байкал. С февраля 1945 года институтом выполняется уникальное по продолжительности мониторинговое исследование байкальского планктона. Проект долговременного мониторинга озера Байкал, известный также как «Точка № 1», внесен в Книгу рекордов России как самый длительный проект регулярного экологического мониторинга в истории науки.



В институте пять лабораторий, а также две научно-исследовательские группы, в которых работают шесть докторов и 17 кандидатов наук. НИИ биологии проводит научно-исследовательские работы фундаментального и прикладного характера, а также выступает в качестве базы для обучения студентов и аспирантов ИГУ современным методам биологических исследований. Из 58 сотрудников НИИ более 70% - молодые ученые.



Фото: irkobl.ru