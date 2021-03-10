В Бурятии росгвардейцы спасли людей из пожара

Они вовремя увидели, что во дворе дома горит кунг автомобиля



В Бурятии в поселке Кабанск сегодня ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, заметили на территории частного дома по улице Ленина дым. Подъехав, они увидели, что во дворе горит кунг от грузового автомобиля, расположенного вблизи от веранды жилого дома.



Сержанты полиции Никита Шитиков и Михаил Лагерев сразу же сообщили о возгорании в экстренные службы и приступили к эвакуации людей из окутанного густым дымом жилого дома.



Сотрудники вневедомственной охраны вывели мужчину и женщину из дома и отвели их на безопасное расстояние. Для ориентира пожарно-спасательных подразделений росгвардейцы включили свето-звуковое устройство на служебном автомобиле. Чтобы предотвратить переход огня на жилое строение, сотрудники стали закидывать стену дома снегом.



Прибывшие огнеборцы пожарной части №25 второго Кабанского отряда ГПС ликвидировали возгорание, в результате пожара пострадавших нет. Причина пожара в настоящее время устанавливается.



Фото: Росгвардия

