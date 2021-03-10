В районе Бурятии спустя 30 лет наконец-то откроют поликлинику

Новое медучреждение в Тарбагатае планируют запустить в текущем году



6 марта зампред правительства Республики Бурятия Галсан Дареев в рамках рабочей поездки осмотрел ход строительства новой поликлиники в районном центре. Постройка медучреждения началась в 2020 году по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Как сообщает Минсельхозпрод, завершение строительства позволит обеспечить специализированной медпомощью всех жителей Тарбагатайского района – более 21 тысяч человек.

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- Жители района ждали эту поликлинику более 30 лет. Старое здание постройки 1926 года, достраивали уже в 50-е года, поэтому здание не соответствовало ни санитарным нормам, ни площадям. Мы очень долго искали возможность построить поликлинику. В прошлом году Минсельхоз выделил деньги. Сейчас произведены бетонные работы, уложен кирпич и смонтированы стены. Специалисты применяют современные технологии, позволяющие сократить срок работ при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик. В этом году планируем запустить объект, - рассказал главный врач ЦРБ Александр Мацкевич.



На строительство медучреждения выделили более 480 миллионов рублей. Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в сутки, предусматривает 4.5 тысяч квардратных метров, треть из которых отдадут педиатрическому и терапевтическому отделению. Там же разместят прививочную, процедурную, а также кабинеты приема врачей. Планируется, что в центре будут использовать современное оборудование, включая компьютерные томографы и оборудование анестезиологии.

Отметим, государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» начала работать в 2020 году.

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- По сути, это тот же неофициальный нацпроект. Главное, не как назвать, а как реализовать. В программу заложен проектный подход, т.е. учитываются потребности каждого конкретного населенного пункта. Составить проекты вполне возможно, основная единица в их подготовке - районная администрация. Смысл такой: если инициатива идет с мест, то есть надежда, что деньги впустую не будут потрачены. Значит, люди сами решают, что действительно нужно, - рассказал Галсан Дареев, зампред правительства РБ и министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

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Кроме того, в текущем году году 12 районов подали 18 заявок на участие в программе, из которых только половина прошла республиканский конкурсный отбор по критериям. Далее отобранные проекты будут представлены в Федеральный Минсельхоз. Всего в 2021 году на реализацию мероприятий программы заложено 347,3 миллионов рублей.



фото: "Номер один"