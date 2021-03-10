Трое жителей Братска ответят в суде за изнасилование и убийство 22-летней давности

Один из них явился с повинной в правоохранительные органы летом прошлого года



В Братске Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в «убийстве, совершенном группой лиц, сопряженном с изнасилованием», сообщает Следственное управление СКР по Иркутской области.



По версии следствия, в апреле 1999 года 16-летний и двое 17-летних юношей стали свидетелями драки около кафе. Молодые люди остановили конфликт, после чего одна из девушек пригласила парней к себе в гости. В квартире дома, расположенного по бульвару Космонавтов, компания стала распивать алкоголь. В ходе распития спиртного у молодых людей возник умысел изнасиловать девушку. А совершив преступление, злоумышленники, побоялись, что потерпевшая заявит о случившемся в милицию.Поэтому решили убить ее. В результате 26-летняя девушка скончалась от множественных ножевых ранений на месте преступления.



Розыск подозреваемых в преступлении не прекращался. Сотрудниками правоохранительных органов проводились следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых и их задержание.



А летом 2020 года в правоохранительные органы с явкой с повинной обратился 38-летний подозреваемый в преступлении. Следователям СК России он дал признательные показания, рассказав подробно о случившемся. Позже были установлены и допрошены остальные соучастники преступления.



Следователями проведены проверки показаний на месте преступления, необходимые следственные действия и экспертизы. Вину в совершенном преступлении обвиняемые признали. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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