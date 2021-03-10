В Бурятии скончался бывший ректор сельхозакадемии

Александру Попову было 70 лет
10 марта стало известно, что на 71-м году жизни скоропостижно скончался бывший ректор Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, экс-депутат Народного Хурала нескольких созывов Александр Попов.
Александр Попов родился 10 октября 1950 года в селе Брянск Кабанского района Бурятской АССР. После окончания школы трудился плотником-бетонщиком в посёлке Селенгинск. В 1968–1973 годах учился в Бурятском сельскохозяйственном институте (БСХИ) на ветеринарном факультете. После распределения попал на Камчатку, где работал ветеринарным врачом, затем главным ветеринарным врачом совхоза «Комсомольский».
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В 1976 году вернулся в Улан-Удэ. Вначале работал ассистентом на кафедре нормальной и патологической физиологии БСХИ, затем поступил в аспирантуру при кафедре гистологии. После защиты кандидатской диссертации перевелся на кафедру хирургии. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1988 по 1997 год работал проректором по учебной работе БГСХА. В 1995 году Александр Попов защитил докторскую диссертацию. В 1997 году был утвержден в должности ректора ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова», на которой проработал до 2013 года.
В 1998 году избран депутатом Народного Хурала второго созыва. Впоследствии становился депутатом третьего (2002) и четвёртого (2007) созывов.
Являлся заслуженным деятелем науки Республики Бурятия, награжден Орденом Дружбы и медалью «За отвагу на пожаре».
Фото: russianstock.ru
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