В Бурятии скончался бывший ректор сельхозакадемии

Александру Попову было 70 лет





10 марта стало известно, что на 71-м году жизни скоропостижно скончался бывший ректор Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, экс-депутат Народного Хурала нескольких созывов Александр Попов.

Александр Попов родился 10 октября 1950 года в селе Брянск Кабанского района Бурятской АССР. После окончания школы трудился плотником-бетонщиком в посёлке Селенгинск. В 1968–1973 годах учился в Бурятском сельскохозяйственном институте (БСХИ) на ветеринарном факультете. После распределения попал на Камчатку, где работал ветеринарным врачом, затем главным ветеринарным врачом совхоза «Комсомольский».В 1976 году вернулся в Улан-Удэ. Вначале работал ассистентом на кафедре нормальной и патологической физиологии БСХИ, затем поступил в аспирантуру при кафедре гистологии. После защиты кандидатской диссертации перевелся на кафедру хирургии. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1988 по 1997 год работал проректором по учебной работе БГСХА. В 1995 году Александр Попов защитил докторскую диссертацию. В 1997 году был утвержден в должности ректора ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова», на которой проработал до 2013 года.В 1998 году избран депутатом Народного Хурала второго созыва. Впоследствии становился депутатом третьего (2002) и четвёртого (2007) созывов.Являлся заслуженным деятелем науки Республики Бурятия, награжден Орденом Дружбы и медалью «За отвагу на пожаре».Фото: russianstock.ru