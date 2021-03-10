В Улан-Удэ начались превентивные проверки загрязнителей воздуха

Первой «жертвой» борьбы за чистоту атмосферы стал интерьер-центр «Колорит»



В Улан-Удэ проверяют предприятия и частные дома, которые отапливаются отопляемые углем и дровами. Уже проверено свыше 18 крупных объектов. В том числе - котельные «Теплогенерации Бурятии».



Специалисты проверили индивидуального предпринимателя, который эксплуатирует интерьер-центр «Колорит». Проверка показала, что у него не было газоочистного оборудования. Составлено шесть постановлений о привлечении к административной ответственности.



«Сейчас по нашему представлению предприниматель производит ремонт и приводит свою деятельность в соответствии с требованием закона. Задача - охватить проверками все 33 котельные в течение этого отопительного периода. По нашим мерам реагирования нарушители привлекаются к административной ответственности. Мы понуждаем их заменять «газоочистное» оборудования по ремонту уровня модернизации для того, чтобы качество атмосферного воздуха стало лучше», – сообщил Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Кошелев.



« Здесь есть два важных момента – пока речь идет только о тех предпринимателях и юридических лицах, которые уже подключены к центральному теплу. В этом случае, они обязаны закрыть свою кочегарку или модернизировать. И второе – мы не вынуждаем их пользоваться именно центральным теплом. Модернизация своей кочегарки, тепловые насосы, ветрогенераторы, солнечные батареи, газовое отопление – все это только приветствуется. Главное, чтобы дыма не было в воздухе», – рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Поправки к республиканскому закону «Об охране атмосферного воздуха» установили, что автономные источники выбросов в атмосферу, фактически имеющие подключение к тепловым сетям, скоро не будут иметь права использовать дрова и уголь в качестве топлива. Поправки вступят в силу 15 сентября этого года, но выездные проверки с участием представителей Управления Роспотребнадзора Бурятии и администрации города по жалобам от горожан уже идут.



– Закон дает время, на то, чтобы бизнес мог перестроиться. Но уже сейчас, совместно с надзорными органами собирается информация – проводится фото и видеофиксация, делаются замеры проб воздуха у конкретных объектов, – отметил мэр.



Во время проверок были отобраны специальные пробы по периметру объектов. В результате, установлено превышение максимально допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ. Материалы проверок направлены в Бурприроднадзор.



Фото: "Номер один"

