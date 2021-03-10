Иркутянин, искавший Темную падь, провел зимнюю ночь в тайге

Семидесятилетний мужчина передан врачам с переохлаждением и повышенным сахаром в крови



В Слюдянском районе Иркутской области спасатели нашли 70-летнего мужчину, около суток плутавшего в лесу в поисках железнодорожной станции Темная падь, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде. Дедушку доставили до Слюдянки, где передали специалистам скорой помощи в состоянии переохлаждения и с признаками повышенного сахара в крови.



Все началось восьмого марта, когда иркутянин пересек озеро Байкал от города Слюдянка до 149-го километра КБЖД, там он спросил дорогу до станции Темная падь, откуда планировал уехать на электричке в Иркутск. Направляясь от КБЖД, к Темной пади мужчина заблудился.



В Байкальский поисково-спасательный отряд информация поступила 9 марта после десяти утра от родственницы заблудившегося. Она рассказала, что мужчина переночевал в лесу, но он диабетик, инсулина с собой нет. Выйти самостоятельно не может. С базы Слюдянского поисково-спасательного подразделения БПСО на поиски выехали пять человек.



«Мы сразу связались с потерявшимся по телефону, выяснили, как он двигался, что видит и слышит вокруг, попросили оставаться на месте. По прибытии отработали направление на падь Темную, следов не обнаружили. Стало ясно, что, вероятнее всего, он свернул в распадок правее. Мы начали движение на снегоходе вверх по ручью Левая Ангасолка периодически подавая сигналы при помощи ракетницы. Мужчина видел, отвечал. Проехав 7,5 километра вверх по распадку, мы обнаружили заблудившегося», — рассказал спасатель 2 класса Слюдянского подразделения БПСО Николай Пинчук.



На снегоходе, а затем на вездеходе «Трэкол» мужчину доставили до Слюдянки.



Фото: БПСО





