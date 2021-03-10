10.03.2021
Жительница Улан-Удэ сама приветила своего грабителя

Жительница Улан-Удэ сама приветила своего грабителя

Потерпевшая познакомилась со злоумышленником в скупке и пригласила выпить

В Улан-Удэ в полицию Октябрьского района поступило телефонное сообщение от 31-летней горожанки. Женщина рассказала полицейским о том, что несколько минут назад малознакомый мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестом. Ущерб составил восемь тысяч рублей.

Ориентировка на подозреваемого незамедлительно была передана всем наружным нарядам. В результате проверки сообщения полицейские установили, что женщина несколько часов назад доставлялась правоохранителями в опорный пункт полиции за административное правонарушение в компании 28-летнего улан-удэнца.

Личность предполагаемого преступника сразу оказалась установлена. Сотрудниками ППС мужчина задержан. Похищенное у него изъято.

Любопытно, что заявительница познакомилась с мужчиной в одной из скупок города, куда оба пришли сдавать имущество. Решив продолжить знакомство за распитием спиртного, женщина пригласила мужчину к себе. В ходе распития спиртного в подъезде дома новый знакомый увидел на шее собутыльницы украшение, сорвал его и скрылся. Отметим, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Фото: pixabay.com
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