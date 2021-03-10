В Улан-Удэ в прежнем режиме начинает работать госпиталь для ветеранов войн

Ранее он был переоборудован под обсерватор для коронавирусных больных

С 15 марта 2021 года возобновляются плановые заезды в социально - оздоровительное отделение госпиталя для ветеранов войн на Верхней Березовке. Путевку можно оформить в отделе соцзащиты населения по месту жительства. Как сообщили в учреждении, социально-оздоровительное отделение предоставляет социальные и реабилитационные услуги людям старшего возраста, проживающим в республике.

- Все работники отделения имеют сертификаты на профессиональную деятельность. Жилые помещения оборудованы для инвалидов-колясочников. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план реабилитации. Используется совмещение медикаментозного лечения в сочетании с отдыхом хорошего санаторного уровня, - пояснили в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн.

Как напомнили в Минсоцзащиты Бурятии, с 5 февраля до 5 октября 2020 года в период пандемии отделение было перепрофилировано под обсерватор на 37 коек.

- По решению республиканского оперативного штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции в октябре 2020 года социально-оздоровительное отделение Госпиталя было передано в безвозмездное пользование Центру восточной медицины. Здесь было организовано инфекционное отделение для больных COVID-19. Сейчас отделение возвращается к прежнему режиму работы. Буквально 1 февраля 2021 здесь была проведена заключительная дезинфекция, все контрольные посевы пришли с отрицательным результатом. Это говорит о том, что находиться здесь абсолютно безопасно. В отделении проведен косметический ремонт, побелка, покраска помещений, полностью заменено сантехническое оборудование, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

В госпитале пациенты дополнительно получают физиолечение с методами восточной медицины: гирудотерапию, фитотерапию с использованием сибирских трав. Проводятся индивидуальные и групповые занятия лечебной физкультурой с инструктором, беседы в «Школе здоровья». Показаниями для лечения в отделении являются: заболевания органов дыхания, заболевания системы органов кровообращения, заболевания опорно-двигательной системы и нервной системы, реабилитация после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

- Обращаем внимание пациентов на то, что в медицинской карте получателя социальных услуг должна быть отметка лечащего врача с датой заболевания новой коронавирусной инфекцией (если переболел) или датой прививки, - уточнили сотрудники социально-оздоровительного отделения учреждения Госпиталя для ветеранов войн.

В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, что развитие системы гериатрической помощи - одна из основных задач программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В 2021 году республика получит 72 миллионов рублей на создание системы долговременного ухода на 6 пилотных территорий - Закаменского, Джидинского, Кяхтинского, Бичурского, Кабанского и Курумканского районов.



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