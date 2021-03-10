В Улан-Удэ «Читаэнергосбыт» уличили в обмане потребителей

Жителям одного из СНТ компания доначислила «на круг» по 27 тыс рублей, не утруждая себя анализом задолженности



В конце 2020 года в Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора начали поступать обращения жителей СНТ на доначисления платы за электроэнергию, сообщили в пресс-службе ведомства.



В ходе надзорных мероприятий выявлено, что ранее между гарантирующим поставщиком и СНТ был открыт единый лицевой счет для оплаты за электроэнергию, потребляемую на объектах товарищества. На протяжении нескольких лет обязательства по оплате за потребленную электроэнергию СНТ исполнялись ненадлежащим образом, что повлекло за собой возникновение задолженности в сумме более 16 миллионов рублей.



Летом 2020 года АО «Читаэнергосбыт» были открыты индивидуальные лицевые счета гражданам, и общая задолженность была распределена по этим счетам. Размер доначисления составил более 27 тысяч рублей на каждый лицевой счет.



По обращениям членов СНТ Госстройжилнадзором проведены проверки, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В настоящее время АО «Читаэнергосбыт» производится списание незаконно начисленных сумм.





«Действия ресурсоснабжающей компании не соответствуют нормам законодательства. Следует провести анализ доначислений по лицевым счетам потребителей, чтобы избежать незаконных взысканий. Кроме того, любые задолженности необходимо взыскивать своевременно, не допуская впредь подобных ситуаций», - отметил заместитель председателя правительства по инфраструктуре Евгений Луковников.



Фото: rosseti-sib.ru

