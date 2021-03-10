В Бурятии мужчина «поздравил» маму с 8 марта двойным убийством

Он убил ее сожителя и приятеля, который принял пьяную компанию в своем доме



В Бурятии в одном из домов в селе Слобода Кяхтинского района обнаружены тела двух мужчин, 43 и 44 лет, с многочисленными повреждениями на голове и туловище. По подозрению в совершении убийства задержан 21-летний местный житель, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Задержанный 21-летний мужчина незадолго до происшествия распивал спиртные напитки в компании потерпевших, а затем на фоне алкогольного опьянения напал на них. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, 8 марта около полудня обвиняемый вместе с матерью и ее сожителем пришел в гости к односельчанину, в доме у которого они стали употреблять спиртные напитки, отмечая праздник. Вечером на фоне алкогольного опьянения между молодым человеком и сожителем матери из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый стал наносить удары руками и ногами противнику по голове и другим частям тела. Затем молодой человек причинил телесные повреждения хозяину дома, который пытался успокоить его. От полученных повреждений оба потерпевших скончались на месте происшествия.



Следующим утром обвиняемый покинул дом, из соседнего села позвонил в отдел полиции и, представившись другим именем, сообщил о происшествии, надеясь избежать ответственности. Однако с учетом представленных следствием доказательств в ходе допроса молодой человек признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.



Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.



Фото: buryatia.sledcom.ru



