В Бурятии активисты ОНФ начали мониторинг безопасности дорог

Поучаствовать могут все жители, сообщив об опасных участках на трассах



Бурятское отделение Общероссийского народного фронта запустило мониторинг безопасности дорог в регионе. Инициатива сообщества связана с многочисленными ДТП по всей республике. Активисты планируют составить поадресный перечень социальных объектов и других мест, где необходимо организовать уличное освещение, пешеходные тротуары, переходы, светофоры и так далее. Присоединиться к мониторингу могут все жители Бурятии.



- Предлагаем вам направлять в наш адрес информацию об опасных участках, с указанием адресных сведений (район, город, населенный пункт, улица, номер ближайшего дома и прочие ориентиры), а также актуальных 1-2 фото местности и ваш комментарий, какие меры необходимо принять для повышения безопасности дорожного движения, - сообщили активисты ОНФ в социальных сетях.



Мониторинг дорог продлится до конца марта текущего года. Как отметили активисты, в теме письма следует указывать «Мониторинг дорожной безопасности».



Сообщить о проблемах на трассах можно по электронной почте:

По всем вопросам вы можете обращаться по (telephone) 8 (3012) 21-24-42,

8 (3012) 21-24-52





фото: "Номер один" Бурятское отделение Общероссийского народного фронта запустило мониторинг безопасности дорог в регионе. Инициатива сообщества связана с многочисленными ДТП по всей республике. Активисты планируют составить поадресный перечень социальных объектов и других мест, где необходимо организовать уличное освещение, пешеходные тротуары, переходы, светофоры и так далее. Присоединиться к мониторингу могут все жители Бурятии.- Предлагаем вам направлять в наш адрес информацию об опасных участках, с указанием адресных сведений (район, город, населенный пункт, улица, номер ближайшего дома и прочие ориентиры), а также актуальных 1-2 фото местности и ваш комментарий, какие меры необходимо принять для повышения безопасности дорожного движения, - сообщили активисты ОНФ в социальных сетях.Мониторинг дорог продлится до конца марта текущего года. Как отметили активисты, в теме письма следует указывать «Мониторинг дорожной безопасности».Сообщить о проблемах на трассах можно по электронной почте: 03region@onf.ru По всем вопросам вы можете обращаться по (telephone) 8 (3012) 21-24-42,8 (3012) 21-24-52фото: "Номер один"