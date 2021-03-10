Жители поселка Забайкальского в Улан-Удэ просят воды

Людям необходимо найти миллион рублей на прохождение госэкспертизы на строительство
Улан-удэнка Цырма Доржиева с соседями-активистами не первый год занимается решением насущных проблем жителей поселка Забайкальского, а точнее, своего микрорайона – улицы Луч Надежды, которая ранее являлась ДНТ «Надежда»
Благодаря настойчивости местных жителей на улице Луч Надежды появилось электричество, детская площадка, запустили автобусы. Сейчас горожане просят власти о подведении внутриквартального водовода.
Все проблемы поселка улан-удэнцы решали постепенно: в 2017 году в микрорайон начал заезжать автобус №28, в 2020 году появился автобус №27. Тогда же, в 2018 году, на всей территории бывшего ДНТ наконец-то появились электроопоры и свет. В следующем году активная горожанка от своего имени и в интересах еще 76 семей начала писать обращения в различные инстанции с просьбой включить улицу в федеральную программу «Чистая вода».
- Мы, жители, улицы Луч Надежды, собрали деньги и заказали проектно-сметную документацию на строительство водовода, а также установили водоразборные колодцы. ПСД нам изготовили, затем, уже в 2020 году, мы согласовали ее с «Улан-Удэстройзаказчиком», и итоговая сумма строительства с 14 млн рублей уменьшилась до 10 млн. С этой суммой мы должны войти в программу «Чистая вода», - рассказывает Цырма Доржиева.
Однако войти в программу оказалось не так-то просто: одной проектно-сметной документации недостаточно. Чтобы направить заявку в комитет по строительству Улан-Удэ, который, в свою очередь, будет направлять бюджетную заявку в Минстрой республики, жители должны получить положительное заключение государственной экспертизы. Прохождение экспертизы стоит 1 млн рублей, но собрать такие деньги самостоятельно жителям бывшего ДНТ не под силу: многие семьи многодетные, у кого-то дети-инвалиды, есть среди жителей улицы и малообеспеченные горожане. Узнав о том, что жители должны самостоятельно найти средства на госэкспертизу, Цырма Доржиева начала обращаться в различные инстанции – начиная от депутатов своего округа Матвея Баданова и Валерия Амагырова и заканчивая главой Бурятии.
От депутатов округа горожанка внятных ответов не получала. Цырме Доржиевой сообщали, что «денежные средства из республиканского бюджета направлены на строительство и устройство наружного освещения в микрорайоне Забайкальском в размере 2,3 млн рублей, а также на капитальный ремонт отопления в ДК «Забайкальский» в размере 785 тыс. рублей», другой чиновник в ответ на просьбу о содействии дал подобное расплывчатое разъяснение об уже затраченных средствах на благоустройство поселка и добавил, что «внутриквартальные сети в проекте водоснабжения не предусмотрены, на границе с бывшим ДНТ установлена водоразборная колонка».
Выделять средства на прохождение госэкспертизы депутаты также не намерены: «средства на осуществление депутатской деятельности на округе используются полностью согласно перечню наказов, взыскание денежных средств из бюджета не входит в полномочия депутата», - следует из письменного ответа депутата горсовета Валерия Амагырова. Однако что мешает включить прохождение госэкспертизы в перечень наказов? Кроме того, выделить средства можно было бы из сэкономленных средств по выполнению наказов.
Сейчас жительница Забайкальского намерена обратиться за помощью к Алексею Цыденову с просьбой о выделении из республиканского бюджета средств на прохождение госэкспертизы.
Федеральный проект «Чистая вода» начал работать в Бурятии в 2019 году. «К 2024 году 70% жителей Улан-Удэ должны быть обеспечены чистой водой из централизованных источников водоснабжения», – говорил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин в конце 2020 года.
Жители Забайкальского очень надеются попасть в число этих счастливчиков – людей, у которых из крана бежит вода.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/
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