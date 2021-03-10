В Улан-Удэ развернуты 13 пунктов вакцинации от коронавируса

На сегодняшний день прививку поставили уже 19 804 человека



Во всех поликлиниках Улан-Удэ развернуто 13 пунктов вакцинации от COVID-19. Как сообщили в администрации города, на 10 марта провакцинировано 19 804 горожан. ⠀

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- В городе продолжают действовать ограничительные меры: действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Продолжаются рейды мобильных групп на объектах торговли, общепита, общественных местах и на транспорте, - отметили в сообщении.



Вакцинация от коронавируса можно пройти в поликлиниках №1, №2, №3, №4, №5, №6 и РЖД-медицине. Наибольшее число вакцинированных граждан зарегистрировано в поликлинике №2 – 4631 человек.



По информации Управления Роспотребнадзора на 8 утра 10 марта зарегистрировано 34 718 (+87) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 18 394 (+43) случая по городу Улан-Удэ. За 9-ю неделю зарегистрировано 2377 случаев ОРВИ. Случаи гриппа не зарегистрированы.⠀



фото: Администрация Улан-Удэ