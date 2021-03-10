Гринпис включился в защиту инспектора заповедника Сергея Красикова

Авторитетная «зеленая» организация просит прокуратуру объективно разобраться со скандальной ситуацией
Российское отделение Гринпис обратилось в прокуратуру Бурятии в связи с громким задержанием браконьеров в федеральном заказнике «Алтачейский», сообщила пресс-служба отделения.
Напомним, инспекторы Байкальского биосферного заповедника, в ведении которого находится Алтачейский заказник, осенью прошлого года задержали группу вооруженных браконьеров, отстрелявших с автомобиля двух косуль. При задержании водитель машины попытался наехать на инспектора Сергея Красикова — тот получил перелом руки и сотрясение мозга. Позже сотрудники заповедника все же смогли задержать преступников.
Сейчас дело о браконьерстве в заказнике готовится к передаче в суд. Однако следственные органы и прокуратура Мухоршибирского района Бурятии отказались возбуждать уголовное дело по факту попытки задавить государственного инспектора Красикова. Вместо этого, по заявлению браконьеров, на него самого заведено уголовное дело за превышение полномочий, хотя инспектор действовал в строгом соответствии со своими обязанностями и правами.
Уголовное преследование инспектора возмутило природоохранное сообщество и широкую общественность. Сергей Красиков – один из лучших инспекторов в заповедной системе России. Не случайно он стал одним из героев фильма «Солдаты природы. Заповедная Россия. Борьба с браконьерством». Российское отделение Гринпис считает необходимым снять с инспектора все обвинения.
«Применение насилия в отношении инспектора заповедника является тяжким преступлением. Отказ в уголовном преследовании браконьеров, совершивших попытку наезда на него, а также возбуждение уголовного дела против самого инспектора может говорить о том, что у браконьеров есть влиятельные покровители, — сказал Михаил Крейндлин, руководитель программы Гринпис по особо охраняемым природным территориям. — Мы просим прокуратуру Бурятии объективно разобраться в этой истории и привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконной охоте на ООПТ и наезде на задержавшего их инспектора. Мы настаиваем на снятии всех необоснованных обвинений и прекращении уголовного преследования Сергея Красикова».
Если браконьеры уйдут от ответственности, а поймавший их инспектор понесёт наказание за то, что добросовестно выполнял свои обязанности, это повредит всей заповедной системе. Если инспекторов особо охраняемых территорий станут наказывать за их работу, они не смогут и не станут должным образом охранять заповедные территории, что приведёт к росту браконьерства, в том числе в отношении редких и особо уязвимых животных. Российское отделение Гринпис обещает следить за ходом разбирательства.
Как сообщал «Номер один», ранее полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение минприроды России и руководству Бурятии в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с возбуждением уголовного дела на инспектора Байкальского заповедника, задержавшего браконьеров. Аппарату полпредства ДФО поручено взять происшествие на контроль, информировало минвостокразвития.
Фото: baikalzapovednik.ru
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