Переселенцы из Бразилии открыли сыроварню на Дальнем Востоке

Старообрядцы Южной Америки обживаются в Амурской области, а «семейская» Бурятия их почему-то не привлекла



В Амурской области сегодня открылась сыроварня переселенцев из Бразилии. Проектная мощность предприятия составляет около 600 литров молока в сутки, что позволит выпускать до 60 кг сыра в сутки. Новое предприятие будет не только поставлять качественную продукцию на полки сетевых супермаркетов, но и станет ярким туристическим проектом, сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике.



«Я переехала на Дальний Восток и смогла здесь воплотить свою мечту. Мне помогали на всех этапах от переезда, получения гражданства, приобретения земли, жилья и в конечном итоге – строительстве сыроварни. Я вижу, что Россия не забывает о своих людях и готова тепло принять», - поделилась Агрипина Ануфриев-Егорофф, участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.



Сыр Агрипины, который она делает вместе с 16-летнем сыном, известен не только в Амурской области, но и за пределами региона. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке в зоне ярмарки участников программы «Дальневосточный гектар» она презентовала свои сыры. Кроме того, в рамках форума она приняла участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, где попросила о разработке специальной программы кредитования для переселенцев, и эта мера поддержки была разработана.



На сыроварне Аргипины будет выпускаться три вида сыра: моцарелла «Узелки», моцарелла «Пурунго» и «Примсадо», – а также сметана и творог. Доставлять готовую продукцию в торговые точки будут на специальных автомобилях с холодильным оборудованием. В планах – разработка оригинальной рецептуры и производство новых сортов сыра, в том числе копченой моцареллы, а также выход на международный рынок (КНР). Агрипина планирует не только производить сыр, но и создать на базе сыроварни туристическую достопримечательность. В сыроварне есть не только производственный цех, но и дегустационный зал, где можно увидеть через стекло весь процесс от начала до конца.



На сегодняшний день на Дальний Восток переехали около 150 старообрядцев из стран Южной Америки и США, им оказывается всесторонняя поддержка Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Еще более 200 семей рассматривают возможность переезда после нормализации эпидемической обстановки. Главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США уже приняты в российское гражданство.



Оказывать содействие соотечественникам и старообрядцам в возвращении из стран дальнего зарубежья на территорию ДФО было поручено Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Специалисты АРЧК консультируют будущих переселенцев не только о том, что делать, чтобы переехать на Дальний Восток, но и по всему спектру вопросов, связанных с жизнью на Дальнем Востоке, получением мер государственной поддержки: грантов, субсидий и льготного кредитования. В частности, для соотечественников при непосредственном участии агентства, Россельхозбанк открыл специальную программу льготного кредитования «Родная земля» под 2%. Такие условия позволяют старообрядцам не только быстро адаптироваться, но и начать своё дело на дальневосточной земле.



Напомним,



Как, впрочем, ничем завершилась история с возможным переселением потомков забайкальских казаков из Австралии, побывавших в Бурятии в 2012 году. В этой стране проживают более 10 тысяч потомков забайкальских казаков, которые после революции и гражданской войны покинули Россию. Причем, в этом случае хоть понятны причины недоверия. В Австралии свято чтут память атамана Григория Семенова, а в России его никто не собирается реабилитировать.



Фото: minvr.gov.ru В Амурской области сегодня открылась сыроварня переселенцев из Бразилии. Проектная мощность предприятия составляет около 600 литров молока в сутки, что позволит выпускать до 60 кг сыра в сутки. Новое предприятие будет не только поставлять качественную продукцию на полки сетевых супермаркетов, но и станет ярким туристическим проектом, сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике.«Я переехала на Дальний Восток и смогла здесь воплотить свою мечту. Мне помогали на всех этапах от переезда, получения гражданства, приобретения земли, жилья и в конечном итоге – строительстве сыроварни. Я вижу, что Россия не забывает о своих людях и готова тепло принять», - поделилась Агрипина Ануфриев-Егорофф, участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.Сыр Агрипины, который она делает вместе с 16-летнем сыном, известен не только в Амурской области, но и за пределами региона. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке в зоне ярмарки участников программы «Дальневосточный гектар» она презентовала свои сыры. Кроме того, в рамках форума она приняла участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, где попросила о разработке специальной программы кредитования для переселенцев, и эта мера поддержки была разработана.На сыроварне Аргипины будет выпускаться три вида сыра: моцарелла «Узелки», моцарелла «Пурунго» и «Примсадо», – а также сметана и творог. Доставлять готовую продукцию в торговые точки будут на специальных автомобилях с холодильным оборудованием. В планах – разработка оригинальной рецептуры и производство новых сортов сыра, в том числе копченой моцареллы, а также выход на международный рынок (КНР). Агрипина планирует не только производить сыр, но и создать на базе сыроварни туристическую достопримечательность. В сыроварне есть не только производственный цех, но и дегустационный зал, где можно увидеть через стекло весь процесс от начала до конца.На сегодняшний день на Дальний Восток переехали около 150 старообрядцев из стран Южной Америки и США, им оказывается всесторонняя поддержка Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Еще более 200 семей рассматривают возможность переезда после нормализации эпидемической обстановки. Главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США уже приняты в российское гражданство.Оказывать содействие соотечественникам и старообрядцам в возвращении из стран дальнего зарубежья на территорию ДФО было поручено Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Специалисты АРЧК консультируют будущих переселенцев не только о том, что делать, чтобы переехать на Дальний Восток, но и по всему спектру вопросов, связанных с жизнью на Дальнем Востоке, получением мер государственной поддержки: грантов, субсидий и льготного кредитования. В частности, для соотечественников при непосредственном участии агентства, Россельхозбанк открыл специальную программу льготного кредитования «Родная земля» под 2%. Такие условия позволяют старообрядцам не только быстро адаптироваться, но и начать своё дело на дальневосточной земле.Напомним, в сентябре 2018 года Бурятию также посещала делегация из 21 фермера-старообрядца, жителей Бразилии, Боливии, Уругвая, Аргентины, а также их супруг, гражданок США, Австралии и Новой Зеландии в рамках ознакомительной поездки с целью возвращения на историческую родину по государственной программе добровольного переселения соотечественников. Увы, но наша республика так и не привлекла их в качестве нового места для переселения. И это несмотря на то, что именно Бурятия считается одним из ключевых центров компактного проживания старообрядцев.Как, впрочем, ничем завершилась история с возможным переселением потомков забайкальских казаков из Австралии, побывавших в Бурятии в 2012 году. В этой стране проживают более 10 тысяч потомков забайкальских казаков, которые после революции и гражданской войны покинули Россию. Причем, в этом случае хоть понятны причины недоверия. В Австралии свято чтут память атамана Григория Семенова, а в России его никто не собирается реабилитировать.Фото: minvr.gov.ru