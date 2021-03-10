Учителя и врачи получат право на досрочную пенсию

В стаж работы будут засчитывать периоды обучения и повышения квалификации







Пресс-служба кабмина уточнила, что теперь в стаж работы будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования. Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. В то же время инициатива станет особенно актуальна для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.



- В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения. Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов, - напомнили в правительстве.



На время учебы работодатель должен сохранить сотруднику рабочее место и зарплату, а также перечислить за них взносы на обязательное пенсионное страхование.



Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и даже количества детей. Всего в законе указаны более 30 категорий россиян, которые могут ее получить: помимо педагогов и медработников, в списке также есть водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.



фото: pixabay.com Как сообщает РИА Новости , председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных.Пресс-служба кабмина уточнила, что теперь в стаж работы будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования. Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. В то же время инициатива станет особенно актуальна для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.- В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения. Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов, - напомнили в правительстве.На время учебы работодатель должен сохранить сотруднику рабочее место и зарплату, а также перечислить за них взносы на обязательное пенсионное страхование.Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и даже количества детей. Всего в законе указаны более 30 категорий россиян, которые могут ее получить: помимо педагогов и медработников, в списке также есть водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.фото: pixabay.com