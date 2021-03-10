Пьяный улан-удэнец обокрал парикмахерскую

Мужчина стащил фен и машинку для стрижки волос



В полицию Октябрьского района поступило заявление о краже от управляющей парикмахерской. Женщина сообщила, что находилась в отпуске, а по приезду обнаружила пропажу фена и машинки для стрижки волос из помещения. Ущерб составил около 15 тысяч рулей. Как сообщили в МВД Бурятии, полицейские задержали ранее судимого за кражи и наркопреступления 30-летнего улан-удэнца.



- В ходе следствия установлено, что 26 февраля мужчина находился в гостях у своих приятелей и распивал алкоголь. После застолья мужчина пошел домой. Проходя мимо парикмахерской, он заметил приоткрытое окно, проник в помещение и похитил имущество. Злоумышленник спрятал похищенное в сугробе, планируя вернуться за ним позже. Похищенное изъято полицейскими, - рассказали в МВД республики.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Следствие продолжается.





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