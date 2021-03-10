В Бурятии подскочили цены на продукты

Больше всего в республике подорожал картофель





Бурятстат подвел итоги уровня инфляции в феврале 2021 года. По данным ведомства, продовольственная инфляция в феврале достигла 1,2%, непродовольственная – 0,1%, услуги – 0,2%.

В феврале из продовольственных товаров существенно подорожали сыры сычужные твердые и мягкие на 4,8%, овощи натуральные, консервированные, маринованные, напитки газированные – на 4,5%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, печень говяжья – на 3,7%, колбаса вареная – на 3,6%.

- Также значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, картофель подорожал на 19,7%, капуста белокочанная свежая – на 18,8%, бананы - на 15,1%, огурцы свежие, морковь – на 14,8%, свекла – на 11,6%, - сообщает Бурятстат.

Вместе с тем некоторые продукты подешевели: сухие супы в пакетах на 4,9%, кофе натуральный растворимый – на 4,7%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 4,5%, чай черный байховый – на 4,1%, кетчуп – на 3,6%, кофе натуральный в зернах и молотый – на 3,1%.

Из непродовольственных товаров в феврале существенно подорожало газовое моторное топливо на 5,5%.

Повысились цены и на лекарства. «Корвалол» стал дороже на 10,5%, настойка пустырника – на 5,3%, вата отечественная – на 4,6%, «Хлоргексидин» – на 4,4%, «Алмагель» – на 3,8%, «Омепразол» – на 2,1%, «Лоратадин» – на 2,0%, «Метамизол натрия» («Анальгин» отечественный) – на 1,9%, термометр медицинский электронный – на 1,7%.

Выросли цены на товраы первой необходимости: щетку зубную на 4,4%, порошок стиральный, подгузники детские – на 3,5%, пеленки для новорожденных – на 2,7%, поливитамины с макро – и микроэлементами – на 1,9%.

Кроме того, в феврале стало дороже совершать перелеты: полет в салоне экономического класса самолета подорожал на 20,0%. Зато, согласно данным Бурятстата, снизились цены на поездку на отдых в Турцию на 15,1 %, годовую стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков – на 9,8%.

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