Начальником ВСЖД назначен Вадим Владимиров

Именно с этой магистралью связана большая часть его трудового пути



Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова начальником Восточно-Сибирской железной дороги назначен Вадим Владимиров, ранее занимавший должность начальника Красноярской дороги, сообщила пресс-служба ВСЖД



«Вадим Владимирович обладает богатейшим производственным опытом, прекрасно владеет спецификой работы на восточном полигоне, зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный и ответственный руководитель», – сказал Олег Белозёров, представляя сегодня коллективу нового начальника железной дороги.



Смена руководителя магистрали произошла



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Владимиров Вадим Владимирович родился 27 февраля 1971 года. Окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив квалификацию «инженер путей сообщения по организации и управлению». Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1991 году помощником, позже – машинистом электровоза локомотивного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской железной дороги. Затем последовательно прошел ступени роста от поездного диспетчера до начальника станции Иркутск-Сортировочный ВСЖД.



С 2005 года занимал должности первого заместителя начальника Иркутского отделения, начальника службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях, заместителя начальника железной дороги по перевозкам, начальника Восточно-Сибирской дирекции управления движением. С мая 2018 года и до настоящего назначения работал начальником Красноярской железной дороги.



Фото: ВСЖД Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова начальником Восточно-Сибирской железной дороги назначен Вадим Владимиров, ранее занимавший должность начальника Красноярской дороги, сообщила пресс-служба ВСЖД«Вадим Владимирович обладает богатейшим производственным опытом, прекрасно владеет спецификой работы на восточном полигоне, зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный и ответственный руководитель», – сказал Олег Белозёров, представляя сегодня коллективу нового начальника железной дороги.Смена руководителя магистрали произошла в связи с назначением Василия Фролова на должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД» – начальника Дирекции по развитию Восточного полигона.***родился 27 февраля 1971 года. Окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив квалификацию «инженер путей сообщения по организации и управлению». Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1991 году помощником, позже – машинистом электровоза локомотивного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской железной дороги. Затем последовательно прошел ступени роста от поездного диспетчера до начальника станции Иркутск-Сортировочный ВСЖД.С 2005 года занимал должности первого заместителя начальника Иркутского отделения, начальника службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях, заместителя начальника железной дороги по перевозкам, начальника Восточно-Сибирской дирекции управления движением. С мая 2018 года и до настоящего назначения работал начальником Красноярской железной дороги.Фото: ВСЖД