Браконьеры действуют все жестче и наглее

Байкальский заповедник просит Александра Бастрыкина взять под личный контроль дело своего инспектора
Коллектив Байкальского государственного природного биосферного заповедника обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль дело по обвинению в превышении полномочий участковым государственным инспектором Сергеем Красиковым.
Это необходимо для «непредвзятого и объективного выяснения всех обстоятельств ситуации, которая приняла уже широкий общественный резонанс», подчеркивается в письме, под которым стоят подписи 34 сотрудников резервата. «Они надеются на торжество правды и закона, с тревогой ожидая, чем закончится умопомрачительная история с необоснованным обвинением человека, исполняющего свои обязанности, работающего не за страх, а за совесть. Коллектив Байкальского заповедника никогда не стоял и не будет стоять в стороне, наблюдая вопиющую несправедливость», - говорится в пресс-релизе, предваряющем письмо .
.
Сотрудники заповедника подчеркивают, что инспекторы учреждения с риском для жизни и здоровья осуществляют защиту животного мира охраняемых заповедных территорий и часто становятся объектами «давления» и «противостояния». Более 50 государственных инспекторов заповедных территорий России погибли при исполнении служебных задач.
«Престиж работы в государственной инспекции ООПТ сейчас невысокий. Тяжелые физически и реально опасные условия работы инспектора оплачиваются незаслуженно низко. Условия проживания, как правило, также далеки от привычных всем бытовых удобств. Основная масса работающих инспекторов – это энтузиасты своего дела, горячо любящие свою профессию и готовые переносить все тягости этой непростой работы. По этим причинам инспекторский состав ООПТ – это люди возраста «далеко за 40». Молодежь в наше непростое время неохотно идёт в наши ряды. И тем более обидно, когда молодые люди, искренне преданные своему делу, оказываются незаслуженно наказанными. Мы с тревогой ожидаем, чем закончится незаслуженное, на наш взгляд, обвинение нашего коллеги.
Как организовывать работу по пресечению нарушений в таких условиях, чем мотивировать инспекторский состав? Природа нещадно уничтожается, браконьеры действуют все жестче и наглее и только инспектора стоят на переднем крае борьбы. У них нет связей, нет ресурсов. Они просто выполняют свою – работу защищают особо охраняемые природные территории», - отмечается в письме.
Его авторы напоминают, что в ночь с 3 на 4 октября 2020 года три инспектора заповедника выявили факт браконьерства на территории федерального заказника «Алтачейский». В результате произведено задержание группы правонарушителей в количестве пяти человек. Шестой правонарушитель скрылся с места нарушения, установить его личность не удалось. Браконьеры добыли две особи косули, чем был нанесён ущерб природным комплексам заказника на сумму 80 тысяч рублей. С целью избежать задержания нарушителями была предпринята попытка сбить автомобилем государственного инспектора Сергея Красикова, который получил перелом руки и сотрясение мозга, однако при этом сумел задержать убегавших нарушителей, выпрыгнувших из автомобиля на ходу.
Уголовное дело по обвинению в браконьерстве четырех из пяти задержанных завершено и готовится к передаче в суд. Дело о применении насилия браконьерами в отношении Сергея Красикова после попыток закрыть его вновь возбуждено.
«При этом непонятно, почему дела о браконьерстве и о применении насилия в отношении представителя власти рассматриваются отдельно, без упоминания в материалах дел того, что применение насилия было произведено с целью скрыться с места преступления и избежать наказания за браконьерство, то есть эти дела явно взаимосвязаны между собой», - задают вопрос авторы письма.
Но, самое главное, через 4,5 месяца после рискованного задержания нарушителей и получения при этом травм один из лучших сотрудников заповедника обвиняется по уголовному делу, за которое минимально возможное наказание – три года лишения свободы. Основание для возбуждения дела – показания двоих нарушителей, достоверность которых вызывает обоснованные сомнения, обращают внимание коллеги Сергея Красикова.
Кроме того, они напоминают, что Сергей Красиков – один из лучших государственных инспекторов ООПТ федерального значения России.
Ранее в его защиту выступил дальневосточный полпред президента Юрий Трутнев. Под общественный контроль дело инспектора взяло российское отделение Гринпис.
Фото: baikalzapovednik.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?