Руководитель лесного агентства Бурятии получил прокурорское представление

Лесничества составили планы по тушению лесных пожаров из рук вон плохо





В преддверии пожароопасного сезона прокуратура Бурятии проверила планы тушения лесных пожаров лесничеств на 2021 год. Увиденное огорчило прокуроров.

«В 27 лесничествах в планах тушения отсутствовали сведения об основных мероприятиях по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. В планах не были предусмотрены сведения о резерве, не установлены периоды, частота и время наземного и авиационного патрулирований. Кроме того, руководителями тушения лесных пожаров назначались лица, не прошедшие установленную законом подготовку», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с этим прокуратура внесла руководителю Республиканского агентства лесного хозяйства представление, по результатам рассмотрения которого нарушения частично устранены. Окончательное их устранение находится на контроле надзорного ведомства.Фото: «Номер один»