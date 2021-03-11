Жителей Бурятии незаконно лишали пособий по безработице

Некоторым гражданам выплаты прекращали даже без уведомления





Прокуратура Бурятии проверила работу Центра занятости населения Гусиноозерска. Результаты оказались неутешительны.

«Выявлены факты необоснованного снятия граждан с учета в качестве безработного и прекращения им выплаты пособия по безработице. Установлены случаи неуведомления безработных о прекращении им выплат. Прокурорского вмешательства потребовало бездействие Центра занятости населения по начислению гражданам пособия по безработице. Так, местной жительнице, признанной безработной, в сентябре 2020 года не выплачено пособие в размере, предусмотренном постановлением правительства РФ от 27.03.2020. Недоплата к пособию составила 3,6 тысяч рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.Прокуратура направила в центр занятости представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, права граждан восстановлены.Фото: «Номер один»