11.03.2021
Жителей Бурятии незаконно лишали пособий по безработице

Жителей Бурятии незаконно лишали пособий по безработице

Некоторым гражданам выплаты прекращали даже без уведомления

Прокуратура Бурятии проверила работу Центра занятости населения Гусиноозерска. Результаты оказались неутешительны.

«Выявлены факты необоснованного снятия граждан с учета в качестве безработного и прекращения им выплаты пособия по безработице. Установлены случаи неуведомления безработных о прекращении им выплат. Прокурорского вмешательства потребовало бездействие Центра занятости населения по начислению гражданам пособия по безработице. Так, местной жительнице, признанной безработной, в сентябре 2020 года не выплачено пособие в размере, предусмотренном постановлением правительства РФ от 27.03.2020. Недоплата к пособию составила 3,6 тысяч рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила в центр занятости представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, права граждан восстановлены.

Фото: «Номер один»
центр занятости нарушение
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