В конце года 10 тысяч жителей Улан-Удэ получат чистую питьевую воду

Игорь Шутенков проверил реализацию проекта по водоснабжению «сотых» кварталов





В столице Бурятии продолжается устройство централизованного водоснабжения в отдаленных микрорайонах в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода». Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход строительства магистральных путей водоснабжения в «сотых» кварталах.

- У нас сейчас реализуется федеральный проект «Чистая вода». Он подразумевает, что в Улан-Удэ мы должны обеспечить чистой питьевой водой из централизованного водоснабжения не менее 70% населения. На этой площадке будет расположено два контррезервуара по 3300 кубов каждый. Сюда под давлением повысительной насосной станции будет подаваться чистая вода, отвечающая всем СНИПам, и отсюда уже будет распределяться по микрорайонам, - сообщил Игорь Шутенков.Проектом предусмотрено строительство насосной станции, сети длиной 2,8 км, а также двух резервуаров в 120 микрорайоне каждый объемом 3 300 кубометров.