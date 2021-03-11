Житель Забайкалья брал кредиты в Бурятии по фальшивым документам

Ущерб превысил 450 тысяч рублей, мошенник частично уже погасил его





Все криминальное – просто. Это доказал мошенник, задержанный сотрудниками уголовного розыска Улан-Удэ в Забайкальском крае. Он забирал деньги из банков Бурятии без гангстерских нападений и хакерских атак.



Как сообщили в МВД по Бурятии, в декабре прошлого года мужчина приобрел поддельное удостоверение личности. В документе была его фотография, но данные другого человека. Злоумышленник приехал в Бурятию и с помощью поддельного документа оформил несколько кредитных обязательств в разных банках на общую сумму более 450 тысяч рублей. После получения денежных средств он вернулся в Забайкальскиий край, где потратил деньги на личные нужды.



Почему в банках не смогли выявить поддельность документа? На этот вопрос, наверное, должно ответить следствие. Мужчина свою вину признал, раскаялся и частично возместил ущерб. По банковским меркам он не очень велик – мошенник оказался скромным в запросах. Впрочем, от уголовной ответственности его это не освободит.



К слову, задержанный бесхитростно пояснил следователю и другое. Он совершил преступление в Бурятии, «надеясь на то, что в другом регионе его не найдут».



Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.



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