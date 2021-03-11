В Иркутске задержана группа контрабандистов леса

Ее членам инкриминируется незаконный вывоз из РФ более 92 тысячи кубометров лесоматериалов на 1 млрд рублей



В Иркутской области следствием Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено два уголовных дела по факту создания и участия в преступном сообществе группы лиц, занимающихся незаконным оборотом древесины.



Члены преступного сообщества, в которое вошли семеро жителей Иркутска, путем использования фирм, оформленных на подставных лиц, незаконно экспортировали в Китай лесоматериалы на сумму свыше 1 млрд рублей.



Преступная группа выявлена в результате межведомственного взаимодействия между аппаратом Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, Восточно-Сибирским линейным управлеием МВД России на транспорте, Сибирской оперативной таможней, УФСБ по Иркутской области.



Всего в результате деятельности преступной организации её участниками за 2018 - 2020 годы совершено восемь особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов общим объемом более 92 тысячи кубометров, а также ряд иных тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины.



Законность принятых решений проверена Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой. Установлен надзор за расследованием уголовных дел, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



В настоящее время по фактам контрабанды лесоматериалов предъявлено обвинение семи фигурантам. Всем избрана мера пресечения - двое заключены под стражу, в отношении одного наложен домашний арест. По уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, круга виновных лиц.



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