В Бурятии пока наблюдается спад COVID-19

Новых случаев коронавируса за сутки – 71, число выздоровевших – 208 человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 34 789. Это на 71 случай больше, чем было в среду, 54% (18 435) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 734 человека, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 71 нового случая коронавируса: 55 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 113 человек.



В стационарах получают лечение 695 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 506. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 35 пациентов (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 22.



Амбулаторное лечение проходят 682 пациента с COVID-19, наблюдается 58 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 32 678 (+208) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 044 койки, занято – 695, свободно – 349 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 159 человек, с нарастающим итогом – 866 288 человек.



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