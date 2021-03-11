Жительница Улан-Удэ гордится «благородным» воровством в супермаркетах

Она считает себя Робин Гудом, однако горожане оценили ее поведение как клептоманию



В местном интернет-сообществе «Аноним 03» появился пост от неизвестной жительницы с весьма спорным содержанием. Женщина признается, что ворует в местных супермаркетах, однако преподносит это как «благотворительность».



- Я ворую в наших супермаркетах и отдаю матерям-одиночкам, вроде как Робин гуд. Занимаюсь этим уже довольно долго. Несколько раз ловили, но потом отпускали, когда видели, куда я это несу. Были случаи когда мне просто покупали с виду респектабельные мужчины, когда меня случайно ловили за руку, после того, как я им рассказывала для чего это. Помогла, наверное, многим в нашем поселье. Сейчас уже возраст, да, времени нет этим заниматься. Хотела рассказать вам - помогайте и воздастся вам! - высказалась местная жительница.



Пост вызвал дискуссию, так как улан-удэнцы подобный энтузиазм Робин Гуда не оценили, упомянув о том, что таким образом женщина просто ворует и подставляет продавцов. - А высчитывают за это с бедных работников супермаркета... – написала одна из пользовательниц.



- Ты воровка! Воруешь в магазинах, а потом с таких же продавцов, матерей-одиночек высчитывают с зарплаты. Идиотизм, - написали там же.



- Работать нужно и благотворительностью заниматься, а не быть благородной(ным) за чужой счёт, - считает другой пользователь.



- Сейчас не ворую, уже возраст. Во, даёт автор. Это сколько ж вы времени воровали, что и возраст наступил? За такой подвиг заслуженная пенсия и надбавка за вредность полагается. А если серьезно, то вы просто клептоманка и никакой не Робин Гуд. Не путайте белое с чёрным, - считают там же.



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