В Улан-Удэ собачьи приюты кормили питомцев просрочкой

Права бродячих псов на приличное меню отстояли прокуратура и Россельхознадзор



В Улан-Удэ в ходе проверок приютов для бездомных животных выявлены нарушения ветеринарного законодательства, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В приютах хранились корма с истекшим сроком годности, с явными признаками порчи (плесень), без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, а также установлены факты несвоевременного гашения ветеринарной документации в ФГИС «Меркурий».



Внеплановые выездные проверки по требованию прокуратуры Бурятии госинспекторы Россельхознадзора провели в четырех организациях: ИП Кушнарева (приют «Возрождение»), ГОО БОЗЖ «Надежда» (приют «Надежда») РОО «Защитники Бурятии» (приют «Кот и Пес») и Благотворительный фонд защиты животных «Мухтар».



В результате в отношении юридических, должностных лиц и индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела по статьям КоАП РФ «нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил» и «нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».



Наверное, это новый, но вполне ожидаемый, поворот проблемы с бродячими собаками в Улан-Удэ. Бездомных псов нужно не только отлавливать, стерилизовать, чипировать, но еще и прилично кормить.



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