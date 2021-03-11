11.03.2021
В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в краже мяса

В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в краже мяса

Сельчанин украл с веранды у 86-летнего дедушки 15 килограммов свинины

В Бурятии в поселке Заиграево злоумышленник проник в дом 86-летнего мужчины и похитил с веранды стегно свинины весом около 15 килограммов.  Дедушка проживает один. Сосед, который помогал ему по хозяйству, рано утром обнаружил кражу и сообщил о происшествии в полицию.

Сотрудники вневедомственной охраны совместно с участковым полиции в ходе отработки подозреваемых лиц состоящих на учете, обнаружили в доме ранее судимого гражданина похищенную свинину. И задержали 42-летнего подозреваемого краже, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Задержанный ранее судимый, нигде не работает. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия
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