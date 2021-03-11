В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в краже мяса

Сельчанин украл с веранды у 86-летнего дедушки 15 килограммов свинины



В Бурятии в поселке Заиграево злоумышленник проник в дом 86-летнего мужчины и похитил с веранды стегно свинины весом около 15 килограммов. Дедушка проживает один. Сосед, который помогал ему по хозяйству, рано утром обнаружил кражу и сообщил о происшествии в полицию.



Сотрудники вневедомственной охраны совместно с участковым полиции в ходе отработки подозреваемых лиц состоящих на учете, обнаружили в доме ранее судимого гражданина похищенную свинину. И задержали 42-летнего подозреваемого краже, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Задержанный ранее судимый, нигде не работает. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Фото: Росгвардия

