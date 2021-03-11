Монголия может открыть воздушную границу 1 мая

Правительство поручило подготовиться к этому профильные службы
Правительство Монголии дало поручение ответственным должностным лицам обеспечить подготовку к открытию воздушной границы страны с 1 мая, сообщает МОНЦАМЭ.
А также - уточнить правила соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в пунктах пропуска воздушного сообщения и контроля. В частности, требование сведений о вакцинации у прибывающих и отбывающих авиапассажиров.
Кроме того, правительство поручило организовать переезд таможенной и пограничной служб и представителей авиакомпаний в новый международный аэропорт «Чингис хаан» в долине Хушиг, открытие которого намечено на 1 июля, и обеспечить готовность к старту бесперебойной работы его объектов.
Фото: montsame.mn
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