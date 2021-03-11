В Бурятии создали петицию в поддержку инспектора Байкальского заповедника

Петицию поддержали уже более 4 тысяч человек



В Бурятии продолжает набирать обороты скандал вокруг обвиненного в превышении полномочий инспектора Байкальского биосферного заповедника. Его сторонники на сайте change.org разместили петицию в поддержку Сергея Красикова, который после задержания группы браконьеров неожиданно сам стал фигурантом уголовного дела. В письме описаны этапы этой истории и содержится просьба разобраться в нашумевшем деле. Поддержали инспектора уже 4 тысячи 224 человека.



- Защитим защитника природы! Государственный инспектор боролся с варварском отношением к природе, с вооруженным нарушителями, а стал фигурантом уголовного дела, - сказано в заголовке петиции.



Как ранее писал «Номер один», после общественного резонанса за инспектора вступился полномочный представитель президента РФ в ДФО



Напомним, расследование уголовного дела в отношении группы браконьеров, обвиняемых в незаконной охоте в Алтачейском заказанике, завершено, информировало Следственное управление СКР по Бурятии. Между тем, оно подтвердило, что взаимные претензии всех участников конфликта проверяются следственным путем, для чего по одному заявлению возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти – государственного инспектора природного заповедника Сергея Красикова, по второму – о превышении данным инспектором должностных полномочий. Производство предварительного следствия по уголовным делам поручено первому отделу по расследованию особо важных дел, что обеспечит объективность и своевременность сбора необходимых доказательств. По результатам расследования по обоим делам будут приняты правовые решения.



фото: baikalzapovednik.ru В Бурятии продолжает набирать обороты скандал вокруг обвиненного в превышении полномочий инспектора Байкальского биосферного заповедника. Его сторонники на сайте change.org разместили петицию в поддержку Сергея Красикова, который после задержания группы браконьеров неожиданно сам стал фигурантом уголовного дела. В письме описаны этапы этой истории и содержится просьба разобраться в нашумевшем деле. Поддержали инспектора уже 4 тысячи 224 человека.- Защитим защитника природы! Государственный инспектор боролся с варварском отношением к природе, с вооруженным нарушителями, а стал фигурантом уголовного дела, - сказано в заголовке петиции.Как ранее писал «Номер один», после общественного резонанса за инспектора вступился полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев , а также российское отделение Гринпис обратилось в прокуратуру Бурятии.Напомним, расследование уголовного дела в отношении группы браконьеров, обвиняемых в незаконной охоте в Алтачейском заказанике, завершено, информировало Следственное управление СКР по Бурятии. Между тем, оно подтвердило, что взаимные претензии всех участников конфликта проверяются следственным путем, для чего по одному заявлению возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти – государственного инспектора природного заповедника Сергея Красикова, по второму – о превышении данным инспектором должностных полномочий. Производство предварительного следствия по уголовным делам поручено первому отделу по расследованию особо важных дел, что обеспечит объективность и своевременность сбора необходимых доказательств. По результатам расследования по обоим делам будут приняты правовые решения.фото: baikalzapovednik.ru