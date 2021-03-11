Этого праздника борьбы Бурятия ждала 30 лет

Вячеслав Дамдинцурунов о чемпионате России по вольной борьбе



В Улан-Удэ сегодня стартовал предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе. Сорок один регион страны представил сборные команды для участия в главном борцовском событии. Среди участников: 62 мастера спорта России международного класса и восемь заслуженных мастеров спорта России, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Все спортсмены настроены на победу, так как этот чемпионат России является отборочным, основным этапом формирования олимпийской сборной для участия в олимпиаде в Токио. Сборная Бурятии тоже настроена только на победу, но, к сожалению, есть ряд проигрышей наших молодых перспективных спортсменов. Для них участие в чемпионате – это уже большой плюс в подготовке. Думаю, наши лидеры еще покажут красивую борьбу, будем ждать наших побед. Этого праздника Бурятия ждала 30 лет, наши ребята должны показать себя по максимуму», - отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.



«Я даже сосчитать не могу сколько приехало к нам олимпийских чемпионов. Это, в первую очередь, руководство Федерации спортивной борьбы России – сам президент олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, первый вице-президент Омар Муртазалиев, первый вице-президент двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев. К нам приехал Бувайсар Сайтиев, у которого сегодня день рождения», - рассказал Вячеслав Дамдинцурунов.



Он сообщил, что на предолимпийский чемпионат на бурятской земле приехали практически все лидеры в своих весовых категориях.



«За исключением двух спортсменов-лидеров сборной команды. Это Абдулрашид Садулаев, которого освободили от этого чемпионата и который стопроцентно подпадёт в олимпийскую команду Российской Федерации. И спортсмен супертяжелой весовой категории, который буквально через неделю после чемпионата будет участвовать в турнире, чтобы завоевать для сборной команды страны лицензию в этом весе на участие в Олимпийских Играх», - отметил министр.



Бурятию представляют 39 борцов. Тренерский состав делает ставку на лидеров сборной – Балдана Цыжипова, Евгения Жербаева, Жаргала Дамдинова. Как отметил министр, основные соперники бурятских спортсменов – это борцы из Дагестана, которые выступают как за Дагестан, так и за другие регионы. В самой многочисленной команде 70 борцов.



Напомним, чемпионат России по вольной борьбе является квалификационным отборочным этапом, где лучшие борцы двух олимпийских весовых категорий до 57 и до 86 кг, поспорят за право представлять Россию на Олимпиаде в Токио.



Фото: egov-buryatia.ru



