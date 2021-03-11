В Улан-Удэ готовятся к ямочному ремонту

Он стартует с наступлением благоприятных погодных условий





Сейчас в трех городских районах работают комиссии от муниципалитета, специалисты объезжают улицы, проводят обследование улично-дорожной сети, составляют внутренние планы для проведения ямочного ремонта.

– Ранее мы обозначили объемы дорожных работ в районе – сформировали список улиц, где необходимо провести работы и подали его в МБУ «Комбинат по благоустройству». Всего в ямочном ремонте нуждается около 20 тыс кв. метров дорог. Сейчас проводиться уточнение объемов, – сообщил начальник Управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Евгений Алексеев.





– С этого года работы будет проводить комбинат по благоустройству, подведомственное учреждение Комитета городского хозяйства. Таким образом, мы замкнем сервисный цикл обслуживания дорог. Комбинат убирает, подсыпает, теперь будет и ремонтировать. Сейчас идет обследование дорог и составляется карта для проведения ямочного ремонта. Уже можно сказать, что работы точно пройдут на Иволгинской, Обручева, Мерецкова. Эти участки дорог самые проблемные, после зимы на них выявлено большое количество выбоин, – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Сотрудники администрации Советского района и Комитета городского хозяйства уже проверили улицы Левого берега.