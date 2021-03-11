В Бурятии сотрудники МЧС режут лёд на реке Селенга

Пропилы льда заменили его подрыв на главном притоке Байкала в интересах экологии 10 лет назад



В Бурятии началась подготовка к паводкоопасному сезону. Ледорезные работы на затороопасных участках уже начались на реке Селенга. Мероприятие – традиционное и проводится ежегодно за 3-4 недели до таяния льда. Заторы могут образоваться во время прохождения ледохода в потенциально опасных местах. Это может привести к поднятию уровня воды, а затем – к затоплению ближайших населенных пунктов.



Распиловка льда проводилась на реке рядом с поселком Кардон в Тарбагатайском районе. В работе задействована специальная машина, которая прокладывает во льду траншеи глубиной до 60 сантиметров, чтобы во время прохождения ледохода избежать образования заторов.



- Всего определены девять затороопасных участков на реке Селенга – от населенного пункта Ганзурино до населенного пункта Ильинка. Это именно те места, где по гидрологическим условиям прогнозируется опасность образования заторов, последствием которого может стать затопление жилых домов, - сказал начальник отдела гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Жаргал Дагбаев.



Мероприятие проводится в республике с 2011 года. За это время этот превентивный метод доказал свою эффективность в борьбе с весенним половодьем и безопасность для окружающей среды. Еще десять лет назад подрыв льда посчитали недопустимым на главном притоке Байкала, куда осенью заходит на нерест омуль. Такая замена доказала свою эффективность.



- Общая протяженность участков, подлежащих распилу, 42,5 километра. В этом году правительством Бурятии выделено 5,9 миллиона рублей на проведение ледорезных работ, - пояснил заместитель начальника отдела предупреждения ЧС Республиканского агентства ГО и ЧС Булат Базаров.



Кроме того, в Бурятии реализуется комплекс превентивных мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения от паводка – очистка русел рек и берегоукрепительные работы.



фото: МЧС Бурятии

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