В Иркутской области перед судом предстанет тулунский маньяк

Он обвиняется в убийствах и большой серии изнасилований женщин с 1992-го по 2019-й год



В Приангарье завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна. Ему предъявлено обвинение в «убийстве двух лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление», «изнасиловании» и «насильственных действиях сексуального характера», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



По данным следствия, с 1992 года по январь 2019 года обвиняемый совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории города Тулуна Иркутской области. В рамках расследования уголовного дела были установлены признаки серийности преступлений: мужчина действовал всегда по одной схеме - под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места, где совершал с ними преступления сексуального характера.

С целью раскрытия преступлений была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи СК России и оперативные работники Главного управления МВД России по Иркутской области.



В январе 2019 года был установлен местный житель, который имел сходство с субъективным портретом преступника. У него был получен генетический материал и направлен на исследование. В рамках проведенной экспертизы генетический профиль мужчины совпал с генетическим профилем лица, совершившего расследуемую серию преступлений. Мужчина был задержан, на основании ходатайства органов предварительного следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Следователями был установлен психологический контакт благодаря чему, в рамках предварительного следствия от обвиняемого получены признательные показания о совершении им двух убийств и 27 изнасилований женщин.



По уголовному делу выполнен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователями допрошено около 15 тысяч свидетелей, проведено более 300 генетических экспертиз, в том числе сложных и комиссионных с привлечением экспертов различного уровня. Кроме того, по уголовному делу проведено более 1000 генетических исследований по более чем 15000 полученным образцам эпителия полости рта, проведено более 25 осмотров мест происшествий, 10 эксгумаций, пять обысков, более 100 выемок.



По окончании расследования уголовного дела, обвиняемому предъявлено обвинение в окончательной редакции, ознакомившись с объемом и существом обвинения, обвиняемый вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме и дал исчерпывающие показания о совершении им преступлений.



Материалы уголовного дела насчитывают 116 томов.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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