В Улан-Удэ по поручению мэра увеличили количество мобильных групп

Теперь в каждом районе работают по три группы, плюс группы по проверке транспорта







С 10 марта по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова увеличено количество мобильных групп, проверяющих соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований в организациях торговли, общепита, общественных местах и на транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Теперь в каждом районе города работают по три группы. Также закреплены группы по проверке транспорта. Всего в ежедневные рейды по городу отправляются 11 мобильных групп.- Типичные нарушения, выявляемые в ходе рейдовых мероприятий, это отсутствие средств индивидуальной защиты у граждан и персонала объектов. Зачастую отсутствуют либо ведутся с нарушениями журналы термометрии сотрудников и санитарной обработки помещений. Отмечается отсутствие дезинфицирующих средств и предупреждающих табличек «Вход без маски запрещен!», - сообщил начальник Управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнев.Рейды мобильных групп проводятся в столице Бурятии с 10 апреля 2020 года. В их состав включены служащие органов местного самоуправления, сотрудники исполнительных органов государственной власти и полиции. В ходе рейдов за весь период мобильными группами проверено 28632 объектов и 43486 граждан, выявлено 1440 нарушений. Составлено 790 административных протоколов на физических лиц и 101 протокол на юридических лиц. Также проведено 23974 профилактических бесед с гражданами и 25514 бесед с юридическими лицами.С 24 февраля по 10 марта мобильные группы проверили 602 объекта и составили 54 административных протокола. По выявленным фактам нарушений информация направляется в профильный Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству для принятия профилактических мер реагирования.Фото: мэрия Улан-Удэ